Враг атакует Тамбовскую область: сбито несколько воздушных целей

В Тамбовской области происходят боевые действия: несколько воздушных целей были сбиты. По информации от жителей Тамбова и Котовска, опубликованной в местных сообществах, ночью были слышны громкие взрывы, которые, вероятно, были вызваны работой системы противовоздушной обороны.

Как сообщают свидетели, около двух ночи в районе Котовска и в направлении Тамбова раздались первые взрывы. До этого в воздухе был слышен характерный шум, который издавали беспилотные летательные аппараты. Всего было зафиксировано около десяти взрывов.

В связи с опасностью нападения власти ранее приняли решение закрыть аэропорты в Тамбове и Нижнем Новгороде. На данный момент нет информации о том, как атака повлияла на ситуацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об успешном пресечении попытки атаки с использованием двух беспилотных летательных аппаратов, что направлялись к столице.