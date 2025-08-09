Враг не дремлет: губернатор Гусев объявил об опасности атаки дронов на Воронежскую область
Опасность атаки вражеских БПЛА объявили в Воронежской области
Фото: [Подмосковье Сегодня/Евгений Черненко]
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Воронежской области. Об этом утром в субботу, 9 августа, в своем аккаунте в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что силы противовоздушной обороны приведены в готовность.
Гусев в своём Telegram-канале также рекомендовал гражданам не выходить на улицу и держаться подальше от оконных проёмов.
Ранее сообщалось, что в минувший вечер в Калужской, Курской областях и Республике Адыгея были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. Еще два беспилотника были ликвидированы в Тульской области и над Черным морем.