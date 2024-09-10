Враг не унимается: ПВО сбила еще два БПЛА ВСУ в подмосковном Домодедове

Мэр Москвы Сергей Собянин продолжает информировать о результатах непрекращающейся атаки дронов на столичный регион. С его слов, боевые расчеты ПВО работают в режиме ежеминутного поиска и уничтожения авиатехники противника.

Как написал Собянин в соцсетях, в районе 3:30 ночи вторника, 10 сентября, еще два беспилотника сбиты в Подмосковье. На сей раз в Домодедовском городском округе. Обошлось без пострадавших. На месте находятся оперативные службы.

Напомним, к этой минуте число атаковавших Подмосковье в ночь на вторник, 10 сентября, дронов ВСУ составило девять БПЛА. Ранее Собянин сообщил, что в подмосковных Люберцах был сбит летевший атаковать Москву вражеский беспилотник. Кроме того, два дрона сбили в Раменском городском округе Подмосковья. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. На месте падения вражеского дрона работают подмосковные экстренные службы.