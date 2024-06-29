Враг снова атакует Белгород: Армия России отражает удары

В Белгороде громко в эти самые минуты. В небе над городом прогремели несколько взрывов. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, за последний час Белгород выдержал две атаки снарядами РСЗО. Все они были ликвидированы в небе силами ПВО.

«За час ВСУ опять 2 раза били по Белгороду из РСЗО, снаряды уничтожены силами ПВО на подлете», — написал Гладков.

На месте падения обломков работают оперативные службы. В ходе вражеской атаки никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что украинские боевики атаковали под утро субботы, 29 июня, Курскую область при помощи беспилотника. Удар пришелся на жилой дом в деревне Городище, где в это время спокойно спали мирные жители. От взрыва погибли пять человек, среди них двое детей. Все они скончались еще до приезда медиков.