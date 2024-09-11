Врип главы Раменского округа обратился к жителям после атаки БПЛА

Всем пострадавшим при атаке БПЛА в Раменском была оказана своевременная медицинская помощь, подчеркнул врип главы муниципалитета Эдуард Малышев в обращении к местным жителям, опубликованном в соцсетях .

Все произошло накануне. В результате в доме на Спортивном проезде загорелись квартиры, расположенные на одиннадцатом и двенадцатом этажах. Погибла женщина, еще три человека получили травмы. Также был поврежден многоквартирный дом на Высоковольтной улице.

«В 22.00 был закончен первичный осмотр квартир <…>, составлены соответствующие акты. В 23.00 квартиры, расположенные до шестого этажа, подключены к электроснабжению, подача холодного водоснабжения восстановлена», — уточнил Малышев.

Жителей пострадавших квартир разместили в гостинице спортбазы «Сатурн» в Кратово. Временным жильем обеспечены восемнадцать человек, в том числе семь детей.

Накануне в Раменском развернули два места временного пребывания пострадавших, где людям оказали квалифицированную психологическую помощь и обеспечили их горячим питанием и предметами первой необходимости.

Эдуард Малышев поблагодарил всех жителей за сплоченность и неравнодушие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавших в результате атаки беспилотника в Раменском.