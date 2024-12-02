ВС РФ и Сирии за несколько часов уничтожили 400 террористов, включая наемников

В последние часы сирийские вооруженные силы, при содействии российских ВКС, нейтрализовали свыше 400 боевиков, среди которых были и иностранные наемники, сообщило Главное командование Сирии.

Кроме того, в течение суток сирийская армия провела атаки на боевые позиции террористов и их маршруты снабжения в провинциях Алеппо и Идлиб, уничтожив пять командных пунктов и семь складов с боеприпасами и беспилотниками, добавило начальство.

Ранее сообщалось, что наступление повстанцев в Сирии может привести к конфликту между Турцией и Россией.