По информации обозревателей, военные ВС РФ вклинились в Сумскую область, которая граничит с Россией, а затем заняли 50 кв. км. Полагают, что это необходимо для создания зоны безопасности. Также канал указывает на потери со стороны России и Украины.

Санитарная, или безопасная, зона, как указали авторы канала, поможет отбросить противника на достаточное расстояние, с которого он бы не смог осуществлять удары из техники. Аналогично поступали во время операции в Турции и на севере Сирии.

Напомним: на днях генерал-майор Апти Алаудинов предложил создать зону безопасности от Сумской области до Приднестровья, чтобы защитить границу. Формирование демилитаризованной зоны уже начали, что поручал российский президент. Член ОП Владимир Рогов отмечал, что жители Сумской области ждут прихода русских и не хотят покидать местность.

Ранее сообщалось, что семьи умирающих в курском котле бригад ВСУ забили тревогу и обратились к командирам.