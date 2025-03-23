Семьи умирающих в курском «котле» бригад ВСУ воззвали к помощи

В селе Гуево Курской области украинские военные оказались в окружении. Тем временем их родные призывают командиров организовать солдатам поставку еды, пишет ТАСС.

Семьи украинских бойцов, попавших в котел, опасаются, что их близким грозит голодная смерть. В связи с этим они обратились к командирам с призывом немедленно помочь солдатам с провизией и решить вопрос.

Представители украинской стороны отмечают, что интенсивные бои продолжаются в лесополосах к западу от Гоголевки и в районе Гуева. Хотя украинские бойцы оказались в окружении, некоторые с позиций продолжают отстреливаться.

«На сумском направлении бойцы РФ продолжают зачистку окрестностей Гоголевки, а также перемалывают живую силу противника в лесных массивах в районе Гуево», — сказал собеседник агентств ТАСС из силовых структур.

Напомним, 23 марта стало известно об освобождении еще одного поселения: ВС России взяли под контроль Срибное в ДНР. Это подтвердили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в США признали тревожное положение украинских войск.