ВС РФ нанесли новые ракетные удары по Киеву и пригородам
«Страна.ua»: более 20 районов в Киеве пострадали от новых ракетных атак ВС РФ
Фото: [flickr.com]
Российские вооруженные силы продолжили нанесение ракетных ударов по объектам в Киеве и его окрестностях. Об этом сообщила «Страна.ua» в своем телеграм-канале.
По информации издания, в городе прогремели сильные взрывы. Утро в Киеве началось с задымления от возникших пожаров, для ликвидации которых применяются вертолеты.
Ссылаясь на данные местной администрации, издание отмечает, что последствия атак зафиксированы в более чем 20 различных точках столицы, в том числе в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.
