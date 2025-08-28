ВС РФ нанесли новые ракетные удары по Киеву и пригородам

Российские вооруженные силы продолжили нанесение ракетных ударов по объектам в Киеве и его окрестностях. Об этом сообщила «Страна.ua» в своем телеграм-канале.

По информации издания, в городе прогремели сильные взрывы. Утро в Киеве началось с задымления от возникших пожаров, для ликвидации которых применяются вертолеты.

Ссылаясь на данные местной администрации, издание отмечает, что последствия атак зафиксированы в более чем 20 различных точках столицы, в том числе в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Ранее в Сеть выложили зарево пожара над Киевом от бомбежки.