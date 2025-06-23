В ночь на 23 июня Вооруженные силы РФ осуществили серию ударов с применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов по объектам украинского военно-промышленного комплекса, расположенным в Киевской области. Целями также стали военная инфраструктура аэродрома и арсенал минно-торпедного вооружения Военно-морских сил Украины.

Как сообщило Министерство обороны России, подразделения группировки войск «Север» продвинулись вперед, улучшив свои позиции на линии соприкосновения. Они нанесли значительный урон живой силе и технике украинских войск, включая четыре механизированные, три десантно-штурмовые бригады и три штурмовых полка в районах Бессаловки, Ястребиного, Новой Сечи, Писаревки, Хотеня и Садков Сумской области.

На харьковском направлении российские войска поразили подразделения мотопехотной бригады ВСУ, две бригады территориальной обороны и бригаду национальной гвардии в окрестностях Удов, Слизнева, Ивашек, Нескучного и Волчанска Харьковской области.

В результате этих действий противник потерял более 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и шесть артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Запад» закрепились на более выгодных рубежах, нанеся урон четырем механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и бригаде нацгвардии в районах Новой Кругляковки, Купянска Харьковской области, Шандриголово, Среднего, Зеленой Долины и Новоселовки Донецкой Народной Республики.

Потери украинской стороны составили до 110 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции РЭБ и пять складов боеприпасов.

«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение, нанеся поражение личному составу и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Северска, Славянска, Краматорска, Васюковки, Тихоновки, Часова Яра, Дылеевки и Константиновки Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 170 солдат, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Ранее сообщалось, что над регионами России ночью сбили 23 украинских беспилотника.