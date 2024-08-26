ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры на всей территории Украины

Россия продолжает наносить массированный ракетный удар по объектам инфраструктуры на Украине, сообщают украинские паблики.

Несколько взрывов зафиксированы в районе киевского аэропорта Жуляны. Предполагается, что там могут находиться позиции американского ЗРК Patriot.

После серии прилетов в украинской столице начались перебои с электричеством и водоснабжением. Киевские станции метро «Арсенальная» и «Крещатик» работают только в режиме укрытия.

О взрывах также сообщали власти Харькова, Днепропетровска, Винницы, Кривого Рога, Хмельницкого, Львова, Кировограда, Одессы и Запорожья. В Полтавской области поврежден промышленный объект.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге разрушена гостиница, в которой находились иностранные специалисты.