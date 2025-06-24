ВСУшник потерял свой FPV-дрон в Белгородской области при попытке атаковать поселок

Российские бойцы перехватили вражеский беспилотник, когда тот попытался атаковать населенный пункт в Белгородской области. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Украинская армия пыталась провести атаку на поселок Отрадное, который находится в Белгородской области. Радиосигнал одного из дронов удалось перехватить.

«Перехваченный БПЛА увели от мирных жителей и уничтожили в поле. Боевая часть была оснащена польским снарядом», — указал микроблог.

Еще один беспилотник был ликвидирован в воздухе при этом же воздушном налете.

Ранее сообщалось, что российская ПВО в ночь на 24 июня успешно перехватила и уничтожила 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, угрожавших безопасности территории России. 14 беспилотников были уничтожены над территорией Курской области. Два дрона уничтожили над Московским регионом, по одному — над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.