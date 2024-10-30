Российские военные освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Как сообщило Министерство обороны России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки «Запад» понесли потери до 410 человек.

Удары были нанесены по живой силе и технике 14-й, 63-й и 92-й механизированных бригад, а также 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах Петропавловки, Берестового, Надии в Луганской Народной Республике и Серебрянском лесничестве.

Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп 14-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад и 1-й нацгвардии.

Подразделения группировки «Центр» за сутки отразили десять атак со стороны ВСУ, в результате которых противник утратил до 515 солдат, а также бронетранспортер и две боевые бронемашины.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвигаться вглубь обороны противника, отражая две атаки, что привело к потерям Украины до 520 военнослужащих и двух складов с боеприпасами.

Группировка «Запад» также успешно отразила 5 атак ВСУ, противник потерял до 410 человек.

Ранее сообщалось, что системы ПВО уничтожили за ночь 23 украинских БПЛА над Россией. По информации Минобороны РФ, объекты были сбиты над Белгородской (один), Брянской (три), Курской (пять), Орловской (три), Ростовской (семь) и Смоленской (четыре) областями.