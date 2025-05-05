Приблизительно полусотня украинских военнослужащих предприняли попытку проникновения на территорию Курской области. Их действия начались с подрыва мостового перехода в окрестностях села Званное, после чего были задействованы специализированные машины для разминирования местности.

Как сообщил телеграм-канал Mash, в качестве средств передвижения использовались квадроциклы, обеспечивающие мобильность пехотных подразделений, а также бронированная техника.

Проникновение на территорию населенного пункта осуществлялось небольшими группами, численностью от пяти до десяти человек. Российские военнослужащие оказали сопротивление наступающим силам ВСУ.

Параллельно с этим, украинскими силами была предпринята атака на населенный пункт Теткино. По информации SHOT, в наступательной операции задействовано до 250 военнослужащих ВСУ, более 15 единиц тяжелой техники, а также квадроциклы для перемещения пехоты.

По имеющимся данным, вооруженными силами Российской Федерации уничтожено несколько единиц техники противника, включая два квадроцикла, две инженерные машины разграждения и одну боевую машину УР-77.

Передвижение со стороны Сумской области осуществляется от населенных пунктов Дорошовка и Бояро-Лежачи.

Согласно сообщениям, в отражении возможной попытки прорыва принимают участие военнослужащие ВС РФ и пограничные службы Глушковского района. По позициям сосредоточения украинских сил наносит удары российская авиация.

В результате предпринятых мер российские военные предотвратили попытку прорыва украинских вооруженных сил через участок государственной границы в направлении села Теткино Курской области.

Ранее сообщалось, что воевавший в составе ВСУ сын финского политика погиб в зоне СВО.