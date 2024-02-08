ВС России разнесли завод беспилотников в Николаеве

В ночь на 8 февраля российскими ударами был поражен завод «Экватор в Николаеве, на котором производились беспилотники. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные, переданные своими товарищами.

По его данным, цели достигли три удара беспилотниками «Герань». Два из них попали в заводские цеха, а еще один в общежитие, где располагались иностранные специалисты и украинские боевики.

Также удару подвергся завод железобетонных изделий. Там подполье неоднократно фиксировало загружающиеся и разгружающиеся армейские автомобили.

Лебедев отметил, что в городе остаются непораженными еще несколько перспективных целей. В частности, завод «Эвис», где проживают боевики, и завод «Кристалл», в котором много «интересных» цехов.

Сегодня британский эксперт Александр Меркурис предположил, что в феврале удары по украинской инфраструктуре усилятся.