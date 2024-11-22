Министерство обороны России опубликовало запись удара, осуществленного операторами FPV-дронов из центра «Рубикон» по бронеавтомобилю украинских войск на курском направлении.

Специалисты по управлению FPV-дронами из испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружили и ликвидировали транспортное средство Вооруженных сил Украины, действуя на курском участке фронта.

На курском направлении, где развернуто множество военных операций, FPV-дроны предоставляют преимущество в ситуации высокой динамики. Специалисты центра «Рубикон» постоянно совершенствуют свои тактики и стратегии, исследуя новые подходы к ведению разведки и нанесению ударов.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили укрепрайоны ВСУ в районе Макеевки, расположенной на территории ЛНР.