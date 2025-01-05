ВС РФ сбили украинскую ракету в приграничье

В приграничной зоне Курской области была уничтожена украинская ракета, о чем сообщил оперативный штаб регионального правительства в своем телеграм-канале.

В области неоднократно объявлялась угроза ракетных ударов. Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Александр Коц поделился деталями о наступлении украинских вооруженных сил (ВСУ) в Курской области.

Коц отметил, что противник активно действует в районе села Большое Солдатское и на территории Суджанского района. По его словам, украинские войска передвигаются небольшими группами, используя танки на пикапах и бронетехнику для прикрытия.