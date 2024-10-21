ВС РФ создают условия для начала боевых действий в районе Суджи — расстояние от юго-восточных позиций войск до первых оборонительных рубежей ВСУ составляет чуть больше 2 километров, сообщил Mash.

Согласно информации, хутор Колмаков уже был освобожден, хутор Дмитрюков находится под контролем и зачищается морскими пехотинцами 810-й бригады и бойцами интернационального спецназа «Ахмат».

Похожая обстановка наблюдается в селе Бондаревка. Российские войска уже находятся на территории бывшего аэродрома «Суджа».

Военнослужащие ВСУ укрылись в районе кирпичного завода на улице Строительной в Судже и ожидают наступления.



В то же время американская ЧВК Forward Observation Group экстренно эвакуировала всех выживших сотрудников с Курского направления из-за бесполезности боев и значительных потерь.

В районе Ольговки освобождены деревни Ветрено, Матвеевка, Жеболовка и Дуровка. ВСУ попытались контратаковать позиции ВС РФ в населенном пункте Зеленый шлях с целью спасения своих окруженных товарищей, но потерпели неудачу: минус 60 человек и около пяти бронемашин.

Еще около 60 солдат уничтожены при попытке отступления с позиций в этом районе. Возле села Волфино была уничтожена группа ДРГшников, пытавшаяся прорваться через границу из Сумской области.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ на курском направлении уже превышают 25 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали бойцов ВСУ, которые подняли флаг Украины на газовой насосной станции в Судже.