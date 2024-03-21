ВС РФ стали применять необычную «матку» дронов в зоне СВО

Российские военные начали использовать в зоне спецоперации необычный тип БПЛА, которая является «маткой» дронов. Беспилотник с платформой для катапультирования носит название «Пчелка». Об этом сообщает «Русский инженер».

«Пчелок» заметили украинские бойцы возле Артемовска (укр. Бахмут). Как давно Россия использует эти дроны неизвестно, информация была какое-то время засекречена. Однако теперь в Киеве распространили сведения о необычной технике, в связи с чем военкоры и раскрыли подробности о дроне.

«Пчелка» — это так называемый втол, то есть гибрид самолета вертикального взлета и одновременно квадрокоптера. Он оснащен ДВС и платформой, которые позволяют поднимать другие коптеры в воздух, по сути осуществляя роль катапульты и перевозчика. Это позволяет увеличить дальность FPV-дронов. То есть, «Пчелки» выступают для других БПЛА как ретрансляторы.

Таким образом, «матка» дронов позволяет другим БПЛА достигать более дальние цели, которые не предположены в их базовых характеристиках.

Отметим, что ВСУ также боятся применения дронов «Ланцет» со стороны армии РФ. Этот тип беспилотников поражает технику противника, в том числе западную. Особенно хорошо эти БПЛА громят артиллерийские системы M777 из США. Это подтверждали в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал Воронеж.