Минобороны России сообщило об уничтожении западного вооружения в приграничье Курской области. Ведомство опубликовало кадры с места событий.

Российские военные нанесли мощный удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по самоходной артиллерийской установке Krab ВСУ. Это вооружение польского производства уничтожила группировка войск «Север».

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по САУ противника», — говорится в сообщении.

Натовская самоходная артиллерийская 155-мм установка была уничтожена точным ударом.

Напомним, что в Курской области продолжаются столкновения с ВСУ. Противник ударяет по домам жителей. Недавно в Теткине под Курском дрон едва не попал в жилое здание, но его сбили палкой.

Ранее сообщалось, что российские ВС взяли контроль над Карловкой и Пречистовкой в ДНР.