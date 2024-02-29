На Тендровской косе в Херсонской области была уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, сообщили в Минобороны.

Украинские спецназовцы пытались высадить десант. Они направились к Тендровской косе на пяти моторных лодках и попали под огонь российских военных. Четыре лодки с десантниками были потоплены, а еще одна успела развернуться и уплыла обратно.

Вышившие спецназовцы проклинают своих командиров. Они отмечают, что ранее уже неоднократно высаживались на косу, и в этот раз их там явно поджидали. Командование же не додумалось изменить место высадки или как-то иначе скорректировать план операции.

На Украине говорят, что погибших даже больше, чем это видно по фотографиям, опубликованным россиянами. Несколько человек утонули и не найдены.

Ранее издание The National Interest написало, что украинская армия потеряла не менее трети имеющихся у нее БМП Bradley в зоне СВО.