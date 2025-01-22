Солдаты западной группы войск российской армии в Харьковской области освободили населенный пункт Западное. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

Подразделения войсковой группировки «Запад» нанесли ущерб личному составу и технике трех бригад механизированных и егерских войск ВСУ в регионах Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая Харьковской области, а также в Ямполе, Северске и Колодезях Донецкой Народной Республики.

Российская армия поразила склады с ракетно-артиллерийским вооружением и дронами украинских сил. В зоне ответственности войсковой группировки «Центр» за прошедшие сутки потери ВСУ составили до 630 военнослужащих, одного танка и пяти боевых машин.

За тот же период российская система ПВО сбила 114 украинских дронов. Более 460 бойцов ВСУ были ликвидированы в зоне воздействия Западной группировки войск РФ.

В результате операций группировок «Север» и «Днепр» ВСУ понесли потери до 90 военнослужащих; за сутки от действий группировки «Восток» погибли до 175 человек, а в зоне ответственности группировки «Юг» потери ВСУ составили до 250 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в зону СВО отправили первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом.