В Суджанском районе российские войска взяли под свой контроль село Агроном. Операция под кодовым названием «Труба» успешно завершена, сообщил телеграм-канал SHOT.

Как сообщает канал, военнослужащие из 30-го мотострелкового полка, 11-й бригады и добровольческого отряда «Ветераны» при поддержке массированного огня РСЗО «Град» установили контроль над населенным пунктом Агроном.

По информации от военных, в ходе боев в Агрономе было уничтожено свыше сотни украинских солдат, а большая часть сил противника, стремясь избежать столкновения с российскими войсками, оставила позиции.

Вооруженные силы РФ приступили к проведению операции по зачистке поселка Мирный, находящегося в непосредственной близости от города Суджа. В данной операции принимают активное участие бойцы 30-го мотострелкового полка, добровольцы из отряда «Ветераны», а также 11-я бригада.

Согласно информации из источников, село Бондаревка перешло под контроль российских бойцов. Операция по зачистке завершена, военные перешли в наступление. Численность украинских военных составляет свыше 4 тыс.

За прошедшую ночь более 200 солдат противника дезертировали, оставив свои позиции, и столько же было уничтожено. Пленных не берут. В качестве трофеев российские военнослужащие захватывают не только технику производства НАТО, но и американские штурмовые винтовки М4А1.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 марта российские средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку, ликвидировав девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ.