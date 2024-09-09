ВС РФ за сутки отбили три атаки противника на курском направлении

В течение суток подразделения группировки войск «Север» сумели отразить три атаки ВСУ, направленные на курское направление. Также сорвано несколько атак в сторону четырех населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три атаки противника в направлении населенных пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь. Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Коренево, Кремяное и Мартыновка. В результате ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе MaxxPro производства США, и два автомобиля», — сказали в военном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны РФ отметили, что продолжается проведение разведывательно-поисковых операций по выявлению и ликвидации диверсионных групп противника, пытающихся проникнуть вглубь российской территории.

Ранее сообщалось, что издание «Страна» назвало видеозапись сражения между F-16 и Су-57 фейком.