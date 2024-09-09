Издание «Страна» назвало видеозапись сражения между F-16 и Су-57 фейком

Недавно в украинских соцсетях распространился видеоролик, якобы демонстрирующий воздушный бой между украинским F-16 и российским Су-57. Согласно данным издания, такое столкновение никогда не происходило, сообщил РБК.

Видео оказалось кадрами из игры Digital Combat Simulator, которая имитирует воздушные сражения.

Первые F-16 прибыли в Украину в небольшом количестве в июле 2024 года. Москва критикует помощь Киеву и заявляет о намерении «сбивать и уничтожать» американские истребители, переданные Украине.

Ранее в МИД рассказали о предназначении иностранных военных в ВСУ.