В Харьковской области уничтожили нефтеперерабатывающий завод

Находившийся в городе Мерефа Харьковской области нефтеперерабатывающий завод перестал существовать из-за обстрелов. Об этом сообщило РИА Новости.

Из публикации следует, что до уничтожения предприятие функционировало всего лишь на 10% от заявленной мощности, но после случившегося 17 марта взрыва оно полностью вышло из строя.

Мерефа находится в 25 км от Харькова. Помимо существовавшего нефтеперерабатывающего завода в административном центре есть завод железобетонных конструкций, кирпичный завод и другие производства.

Ранее стало известно, что в Харьковской области гражданское население вступило в борьбу с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки. Люди не только жгут автомобили сотрудников военкомата, но даже оказывают им вооруженное сопротивление.