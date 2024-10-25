В области Курской, подразделение «Север» предотвратило попытку Вооруженных сил Украины пересечь границу в районе поселка Новый Путь, как сообщили в Министерстве обороны.

Противник понес потери, составившие около 15 убитых и раненых, также были уничтожены две боевые бронированные машины. Один украинский военнослужащий был взят в плен.

Кроме того, группа «Север» нанесла удар по формированиям девяти украинских бригад в окрестностях сел Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово, а также успешно отразила пять контратак.

В результате этих столкновений Вооруженные силы Украины потеряли примерно 30 человек, среди которых были убитые и раненые; также были уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль. Трое украинских солдат сдались в плен.

Общие потери ВСУ с начала боевых действий на Курском направлении превышают 26 550 человек; среди потерь — 177 танков, 93 боевые машины пехоты, 105 бронетранспортеров, 1003 боевые бронированные машины, 686 автомобилей, 229 артиллерийских систем и множество другой техники.

Ранее Путин заявлял, что Украина потеряла управление войсками в Курской области. По словам Путина, сказанным ранее в ходе выступление на саммите БРИКС, российские силы блокировали около 2 тыс. бойцов ВСУ и начали операции по их ликвидации.