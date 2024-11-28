ВС России поразили три пусковые установки HIMARS в Сумской области

Российская армия нанесла ракетный удар по Украине и уничтожила у ВСУ три пусковых ракетных комплекса РСЗО HIMARS. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, слова его представителей привело РИА Новости.

Военное ведомство опубликовало видео, которое снято средствами объективного контроля. На нем видно, как четыре выпущенные ВС РФ ракеты поражают три пусковые установки HIMARS, которые были спрятаны в лесопосадках на территории Сумской области.

«Прямое попадание четырех ракет по назначенным объектам. Потери противника составили не менее 30 боевиков и три пусковые установки HIMARS», — указали военные.

Ранее появились сообщения о том, что ВСУ перестали отправлять тела погибших бойцов в тыл, они также не хоронят погибших. Об этом рассказал пленный замкомвзвода украинской армии, который был взят в плен в данном регионе. Он сам не понимает причин, по которым не происходит эвакуация тел убитых.