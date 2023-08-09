До пяти лет лишения свободы: какое наказание может грозить гендиректору «Пиро-Росс» за взрыв в Сергиевом Посаде

Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде взбудоражил общественность. В результате ЧП пострадали десятки людей. Кто-то в тяжелом состоянии, кто-то числится пропавшим без вести.

Эпицентр взрыва пришелся на арендованный компанией «Пиро-Росс» ангар. По данным СМИ, правоохранители уже работают с ее генеральным директором Сергеем Чанкаевым. Как сообщал телеканал «360», пиротехника на складе могла храниться с нарушениями.

Российский юрист Алла Георгиева отметила, что за нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых веществ и пиротехники УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

«Если в ходе проверок будет установлено, что в деле присутствовал умысел на уничтожение или повреждение чужого имущества в значительных размерах, закон предусматривает штраф до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за три месяца, либо обязательные или исправительные работы», — объяснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее губернатор Подмосковья заявил, что спецслужбы расследуют взрыв на заводе в Сергиевом Посаде.