«Все имущество точно женушке достанется»: киллер сдал мужчину, который заказал свою супругу

Мужчина из Омска заказал убийство жены и заплатил один миллион рублей киллеру. Однако профессиональный убийца сдал заказчика, сообщает SHOT.

По данным журналистов, 50-летний замдиректора строительной компании не хотел делить имущество при разводе с 49-летней супругой. Бракоразводный процесс сильно затянулся, и тогда мужчина решил найти киллера, чтобы его ускорить. За заказ взялся человек, ранее судимый за имущественные преступления. В последний момент исполнитель передумал и обратился в полицию. Заказчика задержали правоохранители и возбудили уголовное дело.

«Женщине действительно, повезло, что до исполнения заказа дело не дошло»; «Неужели нельзя развестись по-человечески и быть мужчиной. Надо же дойти до таких низостей»; «Надеюсь, этого жлоба, который хотел все совместно нажитое оставить себе, посадят надолго»; «Теперь все имущество точно женушке достанется», — прокомментировали инцидент россияне.

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