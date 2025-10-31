«Все нормально с тобой»: как на Урале полицейские смеялись над ветераном СВО со сломанной ногой

В городе Ирбите Свердловской области произошел резонансный инцидент с участием сотрудников Патрульно-постовой службы и ветерана специальной военной операции. В результате задержания мужчина получил серьезную травму — перелом ноги. Об этом со слов сына пострадавшего сообщил портал E1.RU.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября. По версии родственников, ветерана СВО по имени Валерий остановили на улице в состоянии алкогольного опьянения. После его отказа проследовать в отделение между ним и патрульными возник конфликт, который перерос в задержание с применением силы.

Сын мужчины Ефим подробно описал произошедшее: «Папа шел от квартиры моей тетки домой. Был выпивший, но алкоголя с собой у него не было, не буянил. И тут сотрудники ППС его избивают, закидывают в машину в наручниках, возят его по городу два часа. Потом привозят в отдел уже травмированного. Там он уже вымолил их как-то помочь. В итоге приехала скорая, увезли его в больницу. Сделали снимки — перелом большеберцовой кости со смещением».

По словам родных, во время транспортировки в отдел задержанный просил о медицинской помощи, но не получил ее.

«Ребята приезжают из зоны СВО к себе домой отдохнуть, а их тут кошмарят оборотни в погонах. В машине он их просил о помощи, просил увезти его в больницу. На что они там изгалялись, смеялись, говорили: „Все нормально с тобой. Ничего страшного, разберешься сам, встанешь“», — возмутился сын военного.

Факт получения травмы при задержании подтверждается справкой из медицинского учреждения. В распоряжении издания также находятся копии обращения самого Валерия в прокуратуру и протокол, составленный в полиции.

Официальный представитель свердловской полиции Валерий Горелых прокомментировал, что «конфликтная ситуация будет поминутно проанализирована». Он также сообщил, что «специалисты изучат съемки с камер видеонаблюдения, а также опросят всех участников инцидента и возможных очевидцев с целью установления полной и объективной картины произошедшего».

По его словам, «на данном этапе разбирательства делать однозначные выводы преждевременно». Начальник местного отдела полиции Евгений Новоселов инициировал служебную проверку.

