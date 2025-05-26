Все российские моряки Seven Pearls покинули Йемен после атак США

После обстрела порта Рас-Иса американскими силами в конце апреля все российские члены экипажа танкера Seven Pearls были вывезены из Йемена. Информацию об этом ТАСС предоставил представитель российского посольства в Йемене.

Согласно источнику, 19 российских моряков, работавших на танкере, покинули Сану и 25 мая прибыли в Амман. Сам танкер продолжает оставаться в йеменских водах.

26 апреля глава МИД в правительстве, сформированном хуситами, Джамаль Амир заявил, что трое российских моряков с Seven Pearls получили ранения в результате атак США на нефтяной порт Рас-Иса, являющийся ключевым для поставок топлива на территории, контролируемой повстанцами.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз с опасными грузами затонул у берегов Индии.