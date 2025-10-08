Всех туристов эвакуировали с Эвереста после снежной бури

Спасатели завершили масштабную операцию по спасению туристов, оказавшихся в заточении из-за сильной снежной бури на склонах Эвереста, пишет The Guardian.

Все пострадавшие, включая сотни местных проводников и погонщиков яков, были благополучно доставлены в безопасные районы.

Инцидент произошел 5 октября, когда около 1 тыс. туристов и местных жителей оказались заблокированы на восточном склоне высочайшей горной вершины мира из-за чрезвычайно интенсивного снегопада. Спасательные работы проводились на высоте более 4,9 тыс. м.

Местные власти мобилизовали сотни спасателей и добровольцев из числа местного населения для расчистки снежных завалов и организации эвакуации.

Часть туристов удалось вывезти с опасной территории уже в воскресенье, 5 октября. В связи с экстремальными погодными условиями временно приостановлены продажа входных билетов и доступ в национальный парк «Эверест».

Ранее спасатель Олег Леонов рассказал, что могло ждать застрявших на Эвересте людей.