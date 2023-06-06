«Всемирное преступление против человечества»: бывший коллега Зеленского осудил подрыв плотины на Днепре

Украинская сторона не только бьет по объектам военного назначения, но и целенаправленно работает против мирного населения. Так подрыв Каховской ГЭС объяснил общественный деятель, актер и бывший участник боевых действий Алексей Огурцов.

По его словам, сейчас уже затоплены оказались 40 поселков, а через сутки это число может вырасти до 80. Вода поднялась на семь метров, по улицам плавают лебеди, бобры, с мест срываются дома, а люди и скот – гибнут, продолжает собеседник.

Огурцов, бывший некогда коллегой Зеленского по съемочной площадке, подчеркнул, что удары по военным объектам со стороны ВСУ еще можно было бы оправдать. Но акция в Новой Каховке была направлена исключительно против мирного населения.

«Это действие – народное, всемирное преступление против человечества. Мы должны всем русским народом объявить Украину страной-террористом. Не мирных жителей, а фашистский украинский режим», – заявил артист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы сообщали о том, что Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС.