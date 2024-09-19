Вскрылись детали насчет обещанного вознаграждения участникам захвата офисов WB

Задача устраивать погром перед ними не ставилась. Источник сообщил, что им велено было никого не избивать и ничего не разрушать, но продемонстрировать силу. Также выяснилось, что участникам захвата было гарантировано отсутствие проблем после данного инцидента.

Отмечается, что облавы на участников акции в Москве продолжались всю ночь и утро следующего дня.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали Бакальчука после допроса.