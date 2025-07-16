Всплеск бешенства произошел в Румынии на границе с Украиной

Телеканал Stirile ProTV информировал о том, что в Румынии наблюдается резкий рост заболеваемости бешенством, особенно в областях, прилегающих к украинской границе.

В частности, в округе Яссы с начала текущего года зафиксировано 20 случаев заражения, что существенно отличается от ситуации четырехлетней давности, когда по всей стране было выявлено всего 4 случая. На сегодняшний день случаи бешенства отмечаются у таких животных, как олени, лисы и коровы.

Журналисты сообщают, что больница в городе Яссы подала запрос на увеличение финансирования, поскольку значительно возросло число обращений от людей, нуждающихся в профилактических мерах.

Предполагается, что причиной увеличения заболеваемости бешенством является прекращение вакцинации животных на территории Украины в связи с текущим конфликтом.

Ранее сообщалось, что мужчины на Украине попытались сбежать от мобилизации в Румынию в фуре со скотом.