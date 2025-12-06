Вспышка и оглушительный взрыв: дрон «Лютый» влетел в жилой дом в Рязани

В Рязани украинский ударный влетел в жилой многоквартирный дом, сообщил телеграм-канал SHOT. Очевидцы зафиксировали на видео яркую вспышку и мощный взрыв в момент удара.

По информации губернатора Рязанской области Павла Малкова, над регионом отработала система противовоздушной обороны (ПВО). Он подчеркнул, что обломки некоторых беспилотников упали на территорию нескольких районов Рязани, из-за чего произошли локальные возгорания. Пожарные оперативно потушили очаги огня.

По информации источников, ВСУ использовали для атаки дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый», который является украинской репликой известного турецкого беспилотника «Байрактар».

Технические характеристики аппарата позволяют ему нести боевую нагрузку до 50 кг взрывчатых веществ. Длина дрона составляет 3,9 м, а размах крыльев — 7 м.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о количестве сбитых за ночь украинских БПЛА.