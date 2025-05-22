Встреча министра обороны США с Илоном Маском прошла в Пентагоне

Агенство Reuters сообщило , что министр обороны США Пит Хегсет провел встречу с Илоном Маском и другими представителями команды X AI в здании Пентагона в среду.

Согласно заявлению представителя оборонного ведомства, цель взаимодействия с лидерами отрасли искусственного интеллекта заключается в обеспечении готовности американских вооруженных сил к противостоянию вызовам XXI века.

Это не первый визит Маска в штаб-квартиру Министерства обороны США. Ранее, в марте, The New York Times сообщала о брифинге, организованном для Маска в Пентагоне, на котором обсуждались американские планы на случай военного конфликта с Китаем. Хегсет подчеркнул тогда, что обсуждение «секретных военных планов» на той встрече не планировалось.

Как отмечает Reuters, компании Маска, такие как Starlink и SpaceX, уже имеют ряд соглашений с Пентагоном, что поднимает вопросы о возможном конфликте интересов, учитывая призывы предпринимателя к пересмотру приоритетов в расходах Пентагона с целью повышения эффективности.

Ранее в США заметили исчезновение Маска из инфополя.