ВСУ атаками пытаются полностью лишить жителей медпомощи в Херсонской области

Украинские боевики пытаются вновь ударили по больнице Алешек и школе в Новой Каховке Херсонской области. Подробности об атаке рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко 31 декабря.

По словам Алексеенко, удар ВСУ по больнице Алешек повторный. Накануне при первой атаке погиб один врач и ранения получил руководитель медучреждения Владимир Харлан. Его вывозили на карете скорой помощи и в этот момент противник пытался помешать эвакуации. Российские военные помешали украинским, благодаря чему пострадавшего успешно перевезли в другой регион. Лишь вечером ВСУшникам удалось подбить машину скорой помощи, когда она вернулась в Алешки.

Сегодня, 31 декабря, ВСУ ударили по второй школе Новой Каховки. Здание пустовало и было законсервировано, там начался сильный пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Все эти атаки врага лишь чудом не принесли новых жертв. И это главное. Машины "скорой" заменим, школы восстановим. Героические медики Алешек продолжат помогать людям несмотря ни на что», — отметил Алексеенко.

Напомним, что Новая Каховка периодически подвергается атакам ВСУ. В декабре враг обстрелял центральный рынок, вызвав пожар и разрушения. Также погиб один мужчина.

Ранее сообщалось, что из-за атаки украинского БПЛА под Смоленском загорелся объект ТЭК.