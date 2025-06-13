ВСУ атаковали Бутурлиновку под Воронежем: жители насчитали от 10 до 20 взрывов над городом

В пятницу, 13 июня, в городе Бутурлиновка, расположенном в Воронежской области, произошло несколько взрывов. По предварительной информации, Вооруженные силы Украины пытаются атаковать город с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным источника SHOT, в настоящее время российская система противовоздушной обороны активно противодействует атаке.

Поступают сообщения о том, что в небе над городом произошло от 10 до 20 взрывов. По предварительной информации, в районе Бутурлиновки была активирована система противовоздушной обороны. В небе наблюдаются яркие вспышки.

Также жители сообщили, что заметили несколько дронов типа «Лютый», пролетавших над их населенным пунктом.

На данный момент нет официальных данных о том, есть ли пострадавшие и разрушения.

Ранее сообщалось, что из-за падения БПЛА под Воронежем загорелся лес и поломался газопровод.