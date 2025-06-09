Украинские дроны атаковали Борисоглебск, в городе звучат множественные взрывы

В Борисоглебске, расположенном в Воронежской области, произошло как минимум восемь взрывов. По информации от местных жителей, в небе над городом работала система противовоздушной обороны.

Жители Борисоглебска сообщили, что около 10 минут назад они слышали не менее восьми взрывов и звуки стрельбы. По их словам, в небе были видны вспышки.

В городе сработала система противовоздушной обороны. Предположительно, в небе был замечен беспилотник, от которого доносился шум.

На данный момент нет официальных данных о пострадавших и разрушениях.

Свидетели сообщают, что в Жердевском муниципальном округе также были слышны звуки, похожие на жужжание и взрывы. По их информации, это была работа системы противовоздушной обороны.

В настоящее время опасность атаки вражескими дронами объявлена еще в Самарской и в соседней с Воронежской Тамбовской областях. В администрации региона сообщили о введении запрета на использование беспилотных летательных аппаратов на территории Мордовии.

Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал Успенский собор в Рыльске.