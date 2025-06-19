Путешественник из Подмосковья пересек Чувашию и Татарстан на пути во Владивосток на велосипеде

Велопутешественник из Реутова Артур Хусаинов отправился в захватывающее путешествие на велосипеде длиной 10 тыс. км и сроком в 45 дней. Свои заметки житель Подмосковья публикует в телеграм-канале.

Артур начал свой путь из города Реутов, на пятый день он преодолел 168 км, а в общей сложности за это время — 1068 км пути через Нижегородскую область, Чувашскую Республику и Татарстан. Четверг, 19 июня, — уже шестой день его путешествия во Владивосток.

Подготовка к этому масштабному путешествию заняла четыре года. В рюкзаке у Артура — спальник, палатка, одежда, еда и медикаменты. Маршрут проходит через разные климатические зоны и смену часовых поясов, а также как по федеральным трассам, так и по грунтовым дорогам.

Как отметил сам Артур, цель путешествия заключается не только в том, чтобы увидеть свою страну, ее культуру и познакомиться с ее жителями, но в подготовке к более масштабному кругосветному маршруту.

«Вчера была жесть — встречный ветер, дождь и усталость. С Анваром, моим попутчиком, которого я нагнал после Казани, еле справились, но вместе легче: менялись, прикрывая друг друга от ветра», — рассказал Артур о дороге через Татарстан.

Фото: [ t.me/alapanioA ]

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