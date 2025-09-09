ВСУ атаковали Донецк: в многоэтажке обрушились перекрытия, спасатели работают на износ

В Донецке экстренные службы проводят эвакуацию жителей из здания, подвергшегося удару со стороны украинской армии (ВСУ), используя окна для вывода людей. Информацию об этом распространил телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Как сообщается, в результате инцидента в многоквартирном доме произошло разрушение кровли и лестничных маршей. Кроме того, зафиксирован наклон одной из стен, что создает угрозу полного обрушения строения.

Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО отразили атаку 31 БПЛА над регионами.