ВСУ атаковали дронами машину сотрудника Каховской администрации

Украинские военные запустили дроны для атаки машины сотрудника Каховской администрации Херсонской области. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук в своем официальном блоге.

ВС Украины обстреляли автомобиль сотрудника администрации Каховки. Филипчук не уточняет, кто именно был целью противника, но, вероятно, агрессорам было это безразлично. Обошлось без пострадавших и жертв: работник успел выскочить из машины и спрятаться в здании.

«Нацисты атаковали дроном автомобиль сотрудника Каховской администрации. Слава Богу, с сотрудником все хорошо. <...> Зверствам украинского режима нет оправдания. Но нас не запугать. Мы продолжаем свою работу на благо нашего округа», — написал Филипчук.

Напомним, недавно ВСУ также атаковали Запорожскую атомную электростанцию. Об этом предприятие сообщало 5 апреля. Там отмечалось, что прилеты фиксировали в районе грузового порта и второй азотно-кислородной станции. Несмотря на нападение, нарушений в работе станции не было.

Ранее сообщалось, что политолог из Украины объяснил, почему ВСУ не поможет ни одно вооружения с Запада.