В ходе интервью для Youtube-канала «Новости Live», украинский политолог Андрей Золотарев выразил убеждение в том, что западное вооружение уже не обещает Украине преимущества в военном конфликте, так как российские военные добились высокой степени адаптации к этим технологиям.

Золотарев отметил, что его убеждение опирается на информации, полученной от анонимных источников в лице соратников Залужного.

Согласно заявлениям Золотарева, российские военные успешно освоили методы противостояния к западному вооружению и разработали эффективные стратегии борьбы с ним. Данные выводы, по его словам, основаны на информации, полученной от соратников, которые сообщили об активной подготовке российских военных к противодействию потенциальным угрозам со стороны западных союзников.

В ходе интервью Золотарев подчеркнул, что даже при возможном поступлении украинским военным истребителей F-16, российские военные уже готовы к возможной угрозе и разрабатывают методы эффективной борьбы с ними. Ранее такое приобретение могло изменить обстановку в ходе конфликта.

Также Золотарев намекнул что западные военные консультанты опасаются российских военных и не знают, как им противостоять в случае прямого конфликта.

Ранее мы сообщали о том, что российские войска ударили по заводу «Мотор Сич» в Запорожье.