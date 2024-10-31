Балицкий рассказал о последствиях атаки ВСУ на порт Бердянска

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил журналистам, что атака ВСУ по Бердянску не достигла целей, которые были поставлены перед ВСУ. Его точку зрения привел ТАСС.

По утверждению главы Запорожья, украинский обстрел причинил ущерб некоторым конструкциям, которые задействованы в работе порта. При этом все поврежденные объекты не были основными.

«При обстреле Бердянского морского торгового порта противник своих целей не достиг. Незначительные разрушения», — указал он.

В ударе по Бердянску приняли участие как украинские дроны-камикадзе, так и артиллерия. По городу было выпущено минимум шесть беспилотников, а также снаряды с обилием поражающих элементов. Ранения получили три человека.

Балицкий ранее также показал фрагмент упавшего беспилотника, на котором было написано послание от солдат ВСУ. Надпись утверждает, что если Бердянск не останется украинским, то превратится в руины.