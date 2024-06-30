ВСУ атаковали еще один регион РФ: в Курской области повреждена школа

В сообщении врио главы региона указал, что обломки сбитого вражеского дрона упали в селе Гнилое Тимского района. Из-за падения обломков повреждения получили три частных дома и школа.

Смирнов отметил, что в трех домовладениях повреждены крыши, заборы и выбиты окна. В местной школе выбиты окна, также там посечен фасад. Врио губернатора пообещал оказать собственникам необходимую помощь.

По информации Министерства обороны РФ, в ночь на 30 июня над территорией Курской области сбили 15 вражеских беспилотников. Накануне вечером врио главы региона сообщил об угрозе атаки беспилотниками.

Мы сообщали, что в Воронежской области сбили беспилотники. Также в ночь на 30 июня ликвидировали дроны над территорией Липецкой области.