ВСУ атаковали в ЛНР газораспределительную станцию

Украинская армия 24 марта нанесла удар с помощью беспилотника по газораспределительной станции «Сватово», которая находится в Луганской Народной Республике. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

На фоне проходивших в Эр-Рияде переговоров о прекращении украинского конфликта украинские войска продолжали наносить удары по российским объектам энергетики.

«В Луганской Народной Республике ВСУ совершена атака с применением FPV-дрона по газораспределительной станции «Сватово» Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз», — указали в военном ведомстве.

Также был нанесен удар беспилотником по электросети в Краснодарском крае. Из-за этого произошло обесточивание линии. В Крыму БПЛА ВСУ пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Попытка была предпринята возле мыса Тарханкут. Российские средства ПВО сбили вражеский летательный аппарат.

Ранее сообщалось, что украинская армия создала значительные резервы войск и техники на границе с Белгородской областью. При этом ВСУ продолжает подтягивать туда подкрепление. ВС РФ отвечает им тем же, парируя угрозу со стороны противника.