Стало известно о «значительных резервах» ВСУ у Белгородской области

Россия и Украина продолжают стягивать дополнительные подкрепления к границе Белгородской области, говорится в сообщении телеграм-канала «Два майора».

Отмечается, что в прилегающих к границе РФ населенных пунктах сейчас ведутся интенсивные боевые действия, так как Украина оставляет значительные резервы у Белгородской области.

Из-за действий ВСУ страдает мирное население — зафиксированы обстрелы, в том числе в населенных пунктах Ясные Зори, Черемошное и Шебекино.

Вечером 24 марта ВСУ предприняли попытку прорыва в белгородскую Поповку, где спецназ атаковал российский опорный пункт. В ответ на это российские пограничники были вынуждены вызвать огонь на себя.

В этой операции принимали участие боевики штурмового батальона «Айдар»*. По сообщениям военных корреспондентов, ВС РФ успешно отразили эту атаку.

*признан в России террористической организацией и запрещен.