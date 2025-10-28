ВСУ атаковали гражданский автомобиль дроном-камикадзе в Брянской области

В результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю в Брянской области погиб местный житель. Информацию о трагедии подтвердил губернатор региона Александр Богомаз в своем официальном телеграм-канале.

Глава региона охарактеризовал атаку Вооруженных сил Украины как варварскую и бесчеловечную. По его словам, инцидент произошел на автодороге между селами Курово и Суворово в Погарском районе, где дрон-камикадзе целенаправленно атаковал движущийся автомобиль.

Богомаз уточнил, что погибшим оказался мирный житель 1972 года рождения. Автомобиль был полностью уничтожен в результате попадания беспилотника. Губернатор пообещал, что семье погибшего будет оказана вся необходимая поддержка, включая материальную помощь.

Ранее сообщалось, что в Брянской области три женщины ранены при атаке дрона ВСУ на автомобиль.